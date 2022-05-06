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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 11:07

В промзоне около перекрестка Рам тяжело травмирован рабочий

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В промзоне около перекрестка Рам тяжело травмирован рабочий

Утром в пятницу, 6 мая, на одном из предприятий в промышленной зоне около перекрестка Рам (Масмия), восточнее Ашдода, рабочий, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелые травмы в результате падения с большой высоты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший доставлен в больницу.

Проводится расследование обстоятельств этого инцидента.

По данным полиции, пострадал рабочий из Ашкелона.


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