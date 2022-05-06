В промзоне около перекрестка Рам тяжело травмирован рабочий
Утром в пятницу, 6 мая, на одном из предприятий в промышленной зоне около перекрестка Рам (Масмия), восточнее Ашдода, рабочий, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелые травмы в результате падения с большой высоты.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший доставлен в больницу.
Проводится расследование обстоятельств этого инцидента.
По данным полиции, пострадал рабочий из Ашкелона.
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