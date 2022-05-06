Умер писатель и общественный деятель Александр Рыбалка

5 мая в возрасте 55 лет скоропостижно умер Александр Рыбалка, израильский писатель, публицист, оккультист, cекретарь международного гиперсионистского движения "Беад Арцейну" ("За Родину"). О его смерти сообщил Авраам Шмулевич.

Александр Рыбалка родился 11 сентября 1966 года в Санкт-Петербурге. В 1983 году поступил в Одесский Государственный Университет (на специальность "астрономия"), окончил его в 1988 году. С 1988 по 1990 гг. работал в НИИ Физики при ОГУ на должности инженера-исследователя. В это же время активно публиковался в местной и союзной прессе. С 1990 года – на творческой работе. С 1990 по 1991 год работал главным редактором газеты "Одесская афиша", издаваемой объединением "Союзтеатр". В 1991 году создал собственную газету – "Одесса-мама" (по жанру – "международная бульварная газета"), выходившую до 1993 года. В 1993 году репатриировался в Израиль.

Был членом редколлегии газеты "Сенсация" и журналистом газеты "Время".

Наиболее заметные его произведения: "Стражи последнего неба" (повесть), "Автостопом по времени" (повесть), "Князь сияющего дома" (повесть), "Остров трехногого осла" (роман-дилогия), "Разделение вод" (роман), "Азазель" (повесть), "Тысяча лет в долг" (роман-фэнтези, написанный совместно с Даниэлем Клюгером); детективы – "Хасидский детектив" (роман в повестях о довоенной Румынии), "Хроники Вальдецкого княжества" (сборник исторических детективов), "Интернетовский сыщик" (серия рассказов).

Автор и соавтор многих книг о масонстве и каббале, в том числе: "Интервью с масоном. Правда и легенды истории масонства" (2005), "Путеводитель по миру Каббалы" (2006), "Орден Сириуса: Рыцари лотоса и креста" (2007), "Убить Мессию" (2008), "Тайны русских соборов" (2008), "Практика Каббалы" (2009), "Кто правит миром, или Мифы о масонстве" (2010), "Табели Египетского масонства Калиостро. Тайны ста степеней" (2015), "Путеводитель по миру Каббалы" (2019) и др.