Полиция: по всей видимости, террорист действовал один
Представители полиции сообщили, что, согласно имеющейся информации и данным с камер наблюдения, по всей видимости, террорист был один, а не двое, как предполагалось сначала.
Про него известно, что на нем была черная футболка, черные брюки. У него с собой был синий рюкзак. Позднее поступило уточнение: у террориста не было рюкзака, но на нем был еще жилет.
По предварительным данным, теракт осуществлен жителем Палестинской автономии, проживающим в районе Шхема.
Полиция просит граждан сообщать о подозрительных лицах по телефону 100.
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