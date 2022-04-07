Полиция: по всей видимости, террорист действовал один

Представители полиции сообщили, что, согласно имеющейся информации и данным с камер наблюдения, по всей видимости, террорист был один, а не двое, как предполагалось сначала.

Про него известно, что на нем была черная футболка, черные брюки. У него с собой был синий рюкзак. Позднее поступило уточнение: у террориста не было рюкзака, но на нем был еще жилет.

По предварительным данным, теракт осуществлен жителем Палестинской автономии, проживающим в районе Шхема.

Полиция просит граждан сообщать о подозрительных лицах по телефону 100.