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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 13:16

Один из факелов Дня Независимости зажжет командир спецподразделения по борьбе с террором

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Один из факелов Дня Независимости зажжет командир спецподразделения по борьбе с террором

Министр культуры Хили Трупер объявил, что один из 12 факелов на церемонии Дня Независимости зажжет полковник А., командир спецподразделения по борьбе с террором (ЯМАМ). Это решение утверждает рекомендацию специальной комиссии, рекомендующей кандидатов для участия в этой церемонии. В решении комиссии говорится, что полковник А. начал свой путь в подразделении с должности бойца, и принимал участие во многих операциях, в ходе которых он рисковал жизнью ради безопасности граждан Израиля.

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