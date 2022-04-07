Один из факелов Дня Независимости зажжет командир спецподразделения по борьбе с террором

Министр культуры Хили Трупер объявил, что один из 12 факелов на церемонии Дня Независимости зажжет полковник А., командир спецподразделения по борьбе с террором (ЯМАМ). Это решение утверждает рекомендацию специальной комиссии, рекомендующей кандидатов для участия в этой церемонии. В решении комиссии говорится, что полковник А. начал свой путь в подразделении с должности бойца, и принимал участие во многих операциях, в ходе которых он рисковал жизнью ради безопасности граждан Израиля.