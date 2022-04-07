Министр обороны подписал ордер об административном аресте жителя Нацерета, подозреваемого в поддержке "Исламского государства"

Министр обороны Бени Ганц подписал указ об административном аресте жителя Нацерета сроком на четыре месяца.

Согласно информации, которой располагает Общая служба безопасности (ШАБАК) задержанный является активным сторонником организации "Исламское государство". Ордер на арест был выдан после того, как стало известно, что подозреваемый высказывался в поддержку совершения насильственных действий.