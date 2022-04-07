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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 08:28

Cуд разрешил государству конфисковать джип, признав его инструментом ограбления

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Cуд разрешил государству конфисковать джип, признав его инструментом ограбления

Группа из шести грабителей в масках пыталась проникнуть в ювелирный магазин на юге страны, вырвав защищающую его решетку с помощью прикрепленных к джипу тросов.

Поднятый при этом шум привлек внимание полицейского патруля, который спугнул грабителей. Им удалось уйти от преследования, однако по записям на камерах безопасности был установлен владелец джипа.

На допросе задержанный владелец отказался давать показания, поэтому на данный момент полиция не вычислила участников ограбления. В то же время было принято решение конфисковать джип, являвшийся инструментом для совершения преступления.


Адвокат владельца попытался оспорить решение, настаивая на том, что если его подзащитному не было предъявлено обвинения, то и конфисковать его имущество нельзя. Однако суд встал на сторону прокуратуры, отметив, что владелец джипа даже не пытался представить версию нахождения принадлежащего ему автомобиля на месте преступления, а предпочел хранить молчание.

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