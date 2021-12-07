Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега

Во вторник, 7 декабря, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на семь дней срок содержания под стражей бизнесмена и совладельца иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогега.

3 декабря суд разрешил опубликовать, что Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.

Напомним, что ноябре сообщалось, что Хогег и еще восемь человек задержаны по подозрению в выманивании у инвесторов денег под фиктивные проекты в сфере криптовалют. Общий ущерб от деятельности подозреваемых оценивается в несколько сотен миллионов шекелей.