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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 13:25

Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега

Во вторник, 7 декабря, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на семь дней срок содержания под стражей бизнесмена и совладельца иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогега.

3 декабря суд разрешил опубликовать, что Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.

Напомним, что ноябре сообщалось, что Хогег и еще восемь человек задержаны по подозрению в выманивании у инвесторов денег под фиктивные проекты в сфере криптовалют. Общий ущерб от деятельности подозреваемых оценивается в несколько сотен миллионов шекелей.


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Разрешено к публикации: совладелец "Бейтара" подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей и вовлечении в проституцию
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По делу об афере с криптовалютой арестован владелец футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег
 

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