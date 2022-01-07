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NEWSru.co.il :: В Израиле7 января 2022 г., 14:25

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры учений "Хизбаллы" по управлению мультикоптерами. "Аль-Ахбар": "Смехотворно"

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В пятницу, 7 января, руководитель арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля Авихай Эдри на своей странице в социальной сети Twiiter опубликовал фотографии, на которых, по его словам, показаны кадры, хранившиеся в памяти камеры мультикоптера "Хизбаллы", перехваченного недавно израильскими военными.

На представленных кадрах видны 12 автомобилей и трое мужчин, запускающих мультикоптеры рядом с лесом. Эдри заявляет, что это, по всей видимости, учения спецподразделения "Хизбаллы" по применению беспилотников.

Сайт ливанского издания "Аль-Ахбар", связанного с "Хизбаллой", пишет, что утверждения Авихая Эдри безосновательны и смехотворны, так как на снимках нет ни военной техники, ни боевиков в армейской форме, ни какой-либо символики "Партии Аллаха", а мужчины запускают обычные квадрокоптеры, которые зачастую используют для съемок свадеб и других торжеств.

Примечательно, что редакция "Аль-Ахбар" очень быстро отреагировала на публикацию Эдри. Заявления о "смехотворности" утверждений представителя ЦАХАЛа, в свою очередь, представляются сомнительными, так как речь идет о кадрах с камеры квадрокоптера, сбитого на границе. Во время тренировочных или рабочих запусков беспилотной техники операторы "Хизбаллы" вряд ли стали бы привлекать к себе внимание, надев армейскую форму с эмблемами или используя военную технику.

Напомним, что 4 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что на границе с Ливаном был перехвачен беспилотный аппарат, принадлежащий "Хизбалле". В сообщении говорилось, что наблюдение за БПЛА, используемого террористической организацией для сбора информации, было начато еще до того, как он пересек границу с Израилем. На фотографии, опубликованной армейской пресс-службой в "твиттере", можно было увидеть, что ливанский квадрокоптер почти не пострадал во время перехвата. Очевидно, Эдри пишет о кадрах, которые нашли в памяти камеры, установленной на этом беспилотнике.


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На границе с Ливаном перехвачен БПЛА "Хизбаллы"

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