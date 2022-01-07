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NEWSru.co.il :: В Израиле7 января 2022 г., 22:48

Внимание, розыск: пропал 58-летний Коби Рафаэли из Ашдода

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Коби Рафаэли

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 58-летнего Коби Рафаэли, жителя Ашдода. Последний раз его видели 7 января, на улице Бялик в Ашдоде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худощавый, лысый. Был одет в черную рубашку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6387444 или 100.

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