Араб из Иерусалима задержан за насильственные действия и осквернение флага Израиля

Полиция задержала 19-летнего жителя иерусалимского квартала Исауия, подозреваемого в нападении на прохожих и осквернении государственного флага. Как сообщила полиция, подозреваемый срывал флаги с автомобилей, осквернял их, а затем публиковал записи этих действий в социальной сети TikTok.

Позднее задержанный предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.