Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа

Телеграм-канал AA News Israel сообщает, что отец террориста, совершившего вооруженное нападение на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, является высокопоставленным офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров "Бригад мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) в Дженине.

Агентство Maan передает, что отец "шахида" Фатхи Хазем выступил перед толпой в Дженине, заявив: "Вы увидите как мы победим уже в нашем поколении, в нашу эпоху, в ближайшие годы, в ближайшие дни, и ваши глаза увидят перемены, и вы обретете свободу, независимость и победу, если даст Аллах". Он рассказал, что его сын Раэд, был специалистом в области компьютеров и технологий.

Ранее стало известно, что в мечетях Дженина объявили имя "шахида", совершившего вечером 7 апреля теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве и ликвидированного утром 8 апреля в Яффо. Это 28-летний Раэд Хазем, проживавший в Дженине. В соцсетях выложен снимок его удостоверения личность.

Общая служба безопасности (ШАБАК) заявляет, что нет сведений о принадлежности террориста к какой-либо конкретной организации, ранее он не подозревался в экстремистской деятельности и не подвергался арестам. На территории Израиля он находился нелегально.