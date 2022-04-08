Министр связи осудил прямой эфир израильских телеканалов с места теракта

"То, что творилось вчера в эфире израильских каналов, - это разнузданность", - написал министр связи Йоаз Гендель на своей странице в социальной сети Facebook, - "это перешло все границы".

По словам Генделя, вчерашний образ освещения теракта требует выводов, которые будут сделаны совместно с полицией и с другими структурами.

Министр напомнил, что раньше при освещении самых тяжелых терактов СМИ не пускали в эфир кадры с телами убитых и с лицами бойцов спецподразделений. "Они делали это сами, без необходимости в регуляции. Я не прошу вводить цензуру, но требую ответственного подхода к освещению", - говорится в сообщении.

С критикой вчерашнего эфира выступили и многие журналисты, включая обозревателей "Исраэль а-Йом", The Marker, "Гаарец", Ynet и т.д.

Популярный израильский блоггер и специалист по цифровым медиа Рам Вашди подал во Второе управление телерадиовещания жалобу на 12-й канал ИТВ, обслуживаемый компанией "Кешет", в связи с поведением журналистов службы новостей канала N12 при освещении теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Согласно поданной жалобе, журналисты в прямом эфире раскрывали секретную информацию, включая инструктаж сил безопасности на место теракта, раскрывали личности бойцов элитных спецподразделений. Журналисты Нир Двори и Бархано Тагания создавали помехи находившимся при исполнении сотрудникам полиции и сил безопасности.

После того, как Вашди сообщил о подаче жалобы на своей странице в социальной сети Facebook, по его примеру были поданы сотни аналогичных жалоб. Его инициатива получила существенную поддержку на популярных в израильском сегменте Facebook страницах "Машберист" и "Статусим Мецайцим"

Ответственный за жалобы населения Давид Регев объявил о начале проверки.