Больница "Ихилов" о состоянии пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве: жизнь одного из раненых под угрозой

Утром в пятницу, 8 апреля, из больницы "Ихилов" сообщили о состоянии восьми раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Отмечается, что один пострадавший в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии, непосредственной угрозы их жизням нет.

Состояние еще четверых раненых от средней тяжести до легкого. По всей видимости, в скором времени они будут выписаны.

Еще двое пострадавших самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.

Напомним, что два человека были убиты террористом (им 27 и 28 лет, имена пока не публикуются).