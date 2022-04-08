Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 апреля 2022 г., 07:20

Больница "Ихилов" о состоянии пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве: жизнь одного из раненых под угрозой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Больница "Ихилов" о состоянии пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве: жизнь одного из раненых под угрозой

Утром в пятницу, 8 апреля, из больницы "Ихилов" сообщили о состоянии восьми раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Отмечается, что один пострадавший в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии, непосредственной угрозы их жизням нет.

Состояние еще четверых раненых от средней тяжести до легкого. По всей видимости, в скором времени они будут выписаны.


Еще двое пострадавших самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.

Напомним, что два человека были убиты террористом (им 27 и 28 лет, имена пока не публикуются).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 апреля 2022
Террорист, совершивший нападение в Тель-Авиве, ликвидирован в Яффо

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:22 ДТП на шоссе 85: мотоциклист в тяжелом состоянии
08:21 Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа
07:34 Названо имя тель-авивского террориста: Раэд Хазем из Дженина
07:20 Больница "Ихилов" о состоянии пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве: жизнь одного из раненых под угрозой
07:10 В управление телерадиовещания поданы десятки жалоб на освещение теракта в Тель-Авиве журналистами 12-го канала ИТВ
06:56 Развал коалиции на фоне волны террора. Итоги политической недели
06:06 Террорист, совершивший нападение в Тель-Авиве, ликвидирован в Яффо
05:26 Прогноз погоды на 8 апреля: облачно, возможен моросящий дождь
02:38 Полиция опубликовала видео с камеры наблюдения, установленной рядом с местом теракта. ВИДЕО
01:27 Глава правительства Нафтали Беннет: "Где бы террорист не находился, мы разыщем его"
Загрузка...