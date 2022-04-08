Больница "Ихилов" о состоянии пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве: жизнь одного из раненых под угрозой
Утром в пятницу, 8 апреля, из больницы "Ихилов" сообщили о состоянии восьми раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Отмечается, что один пострадавший в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии, непосредственной угрозы их жизням нет.
Состояние еще четверых раненых от средней тяжести до легкого. По всей видимости, в скором времени они будут выписаны.
Еще двое пострадавших самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.
Напомним, что два человека были убиты террористом (им 27 и 28 лет, имена пока не публикуются).
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 апреля 2022
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