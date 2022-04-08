Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана

Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.

С раннего утра силы полиции и МАГАВ были развернуты по всему Иерусалиму, обеспечением общественного порядка заняты тысячи полицейских и бойцов пограничной полиции. В их функции также входит обеспечение свободного доступа мусульман на Храмовую гору и регулирование транспортных потоков, в частности, с территории и на территорию Старого города.

В специальном совещании по оценке ситуации в городе приняли участие генеральный инспектор полиции Коби Шабтай, начальник иерусалимской полиции Дорон Турджеман, а также представители пограничной полиции (МАГАВ), разведки и служб безопасности.