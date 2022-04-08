Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 апреля 2022 г., 15:38

Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана

Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.

С раннего утра силы полиции и МАГАВ были развернуты по всему Иерусалиму, обеспечением общественного порядка заняты тысячи полицейских и бойцов пограничной полиции. В их функции также входит обеспечение свободного доступа мусульман на Храмовую гору и регулирование транспортных потоков, в частности, с территории и на территорию Старого города.

В специальном совещании по оценке ситуации в городе приняли участие генеральный инспектор полиции Коби Шабтай, начальник иерусалимской полиции Дорон Турджеман, а также представители пограничной полиции (МАГАВ), разведки и служб безопасности.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:38 Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана
13:34 В Тель-Авиве прошел благотворительный забег Run for Ukraine
11:54 Пятничная молитва около Аль-Аксы: полиция не допускает мужчин из ПА младше 40 лет
10:50 Разрешены к публикации имена израильтян, убитых террористом в Тель-Авиве
10:42 Министр связи осудил прямой эфир израильских телеканалов с места теракта
08:22 ДТП на шоссе 85: мотоциклист в тяжелом состоянии
08:21 Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа
07:34 Названо имя тель-авивского террориста: Раэд Хазем из Дженина
07:20 Больница "Ихилов" о состоянии пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве: жизнь одного из раненых под угрозой
07:10 В управление телерадиовещания поданы десятки жалоб на освещение теракта в Тель-Авиве журналистами 12-го канала ИТВ
Загрузка...