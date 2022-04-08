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NEWSru.co.il :: В Израиле8 апреля 2022 г., 07:10

В управление телерадиовещания поданы десятки жалоб на освещение теракта в Тель-Авиве журналистами 12-го канала ИТВ

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В управление телерадиовещания поданы десятки жалоб на освещение теракта в Тель-Авиве журналистами 12-го канала ИТВ

Популярный израильский блоггер и специалист по цифровым медиа Рам Вашди подал во Второе управление телерадиовещания жалобу на 12-й канал ИТВ, обслуживаемый компанией "Кешет", в связи с поведением журналистов службы новостей канала N12 при освещении теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Согласно поданной жалобе, журналисты в прямом эфире раскрывали секретную информацию, включая инструктаж сил безопасности на место теракта, раскрывали личности бойцов элитных спецподразделений. Журналисты Нир Двори и Бархано Тагания создавали помехи находившимся при исполнении сотрудникам полиции и сил безопасности.

После того, как Вашди сообщил о подаче жалобы на своей странице в социальной сети Facebook, по его примеру были поданы десятки аналогичных жалоб. Его инициатива получила существенную поддержку на популярных в израильском сегменте Facebook страницах "Машберист" и "Статусим Мецайцим"


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