В управление телерадиовещания поданы десятки жалоб на освещение теракта в Тель-Авиве журналистами 12-го канала ИТВ

Популярный израильский блоггер и специалист по цифровым медиа Рам Вашди подал во Второе управление телерадиовещания жалобу на 12-й канал ИТВ, обслуживаемый компанией "Кешет", в связи с поведением журналистов службы новостей канала N12 при освещении теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Согласно поданной жалобе, журналисты в прямом эфире раскрывали секретную информацию, включая инструктаж сил безопасности на место теракта, раскрывали личности бойцов элитных спецподразделений. Журналисты Нир Двори и Бархано Тагания создавали помехи находившимся при исполнении сотрудникам полиции и сил безопасности.

После того, как Вашди сообщил о подаче жалобы на своей странице в социальной сети Facebook, по его примеру были поданы десятки аналогичных жалоб. Его инициатива получила существенную поддержку на популярных в израильском сегменте Facebook страницах "Машберист" и "Статусим Мецайцим"