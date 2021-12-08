Нир Хефец: "В новостных редакциях почти невозможно встретить правых"

В окружном суде Иерусалима продолжается допрос Нира Хефеца, государственного свидетеля по "делу 4000", фигурантом которого является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Адвокат Нетаниягу представил Хефецу несколько материалов, опубликованных на сайте Walla, в которых просматривался комплиментарный тон в отношении блока "Сионистский лагерь" во главе с Ицхакм Герцогом и и Ципи Ливни.

"Большинство редакторов и ведущих журналистов придерживаются левых взглядов. Большая редкость, когда можно встретить в новостных десках правых. Отправьте Аловича и Илана Йегошуа в Антарктику, и сайт будет работать на полной скорости против Нетаниягу", - ответил Хефец.

Ему также был представлен текст сообщения, направленного Иланом Йегошуа главе оппозиции перед выборами 2015 года Ицхаку Герцогу: "Мы с тобой, гордимся тобой".. По словам Хефеца, он ничего не знал о связях гендиректора Walla с оппозицией. "Нам говорили, что мы "любимый сын"", - заявил Хефецу, который в 2015 году был главой предвыборного штаба "Ликуда".