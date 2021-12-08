Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 12:54

Нир Хефец: "В новостных редакциях почти невозможно встретить правых"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нир Хефец: "В новостных редакциях почти невозможно встретить правых"

В окружном суде Иерусалима продолжается допрос Нира Хефеца, государственного свидетеля по "делу 4000", фигурантом которого является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Адвокат Нетаниягу представил Хефецу несколько материалов, опубликованных на сайте Walla, в которых просматривался комплиментарный тон в отношении блока "Сионистский лагерь" во главе с Ицхакм Герцогом и и Ципи Ливни.

"Большинство редакторов и ведущих журналистов придерживаются левых взглядов. Большая редкость, когда можно встретить в новостных десках правых. Отправьте Аловича и Илана Йегошуа в Антарктику, и сайт будет работать на полной скорости против Нетаниягу", - ответил Хефец.


Ему также был представлен текст сообщения, направленного Иланом Йегошуа главе оппозиции перед выборами 2015 года Ицхаку Герцогу: "Мы с тобой, гордимся тобой".. По словам Хефеца, он ничего не знал о связях гендиректора Walla с оппозицией. "Нам говорили, что мы "любимый сын"", - заявил Хефецу, который в 2015 году был главой предвыборного штаба "Ликуда".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:14 Правые организации призывают к проведению акции солидарности с еврейскими жителями Шейх Джераха
14:52 Действия хакеров привели к временным проблемам сайта "Битуах леуми"
14:12 На вершине горы Хермон начался снегопад
14:06 В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром
13:28 В результате теракта в Иерусалиме была ранена мать пяти детей Мориа Коэн, она выписана из больницы
12:54 Нир Хефец: "В новостных редакциях почти невозможно встретить правых"
12:31 Меир Ицхак а-Леви будет назначен заместителем министра просвещения
11:14 МЕРЕЦ заблокировал утверждение закона о нелегалах
11:08 В Иерусалиме задержаны трое арабов, у которых конфискованы ценные древние предметы
10:51 Четыре нападения на израильтян за последний месяц были совершены террористами 14-18 лет
Загрузка...