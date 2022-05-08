"После праздников" - это сейчас

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На этой неделе в Учебном центре Окей начинают работу группы сразу по нескольким направлениям: психометрия для поступающих в вузы и курс творческого мышления для взрослых.

Курсы психометрии для готовящихся к июльскому экзамену на русском языке

Успешная сдача психометрического экзамена в июле – последний шанс начать учебу в вузах Израиля осенью 2022. Премиум программа подготовки в Окей включает индивидуальное сопровождение для студентов: личные встречи с ведущими экспертами центра, выработку наиболее эффективной стратегии сдачи экзамена, отслеживание результатов продвижения студента по материалу курса, а также работу с трудностями в обучении и психологическими нюансами (страх перед экзаменами, планирование времени, мнемотехники и многое другое).

Занятия пройдут в кампусах Окей и дистанционно в Zoom.

9 мая – стартуют группы в zoom–e

10 мая – старт групп в кампусах Окей:

Психометрия в центре страны (Тель-Авивский университет)

Психометрия на севере страны (Хайфа, район Адар)

Дополнительная информация по телефону: 1800-650-700, WhatsApp: +972544955167

Курс творческого мышления с Дмитрием Чернышевым для взрослых

Дмитрий Чернышев - писатель, фотограф, блогер mi3ch, автор книг "Как люди думают", " Как люди видят" и "В начале" разработал для Высшей школы экономики Курс творческого мышления. Читал его и в Вышке и в "Прямой речи".

Креативное мышление – это не особый талант. Это один из ключевых навыков ХХI века – и освоить его может освоить любой!

Способность рождать идеи пригодится в жизни не меньше, чем умение решать задачи по математике. Развивать эту способность мы будем на авторском интенсиве Дмитрий Чернышева, который стартует 13 мая в кампусе Окей в Тель-Авивском университете.

Выступления и книги Дмитрия адресованы тем, кто хочет встряхнуть собственное мышление и выйти за пределы стереотипов. Люди приходят в компанию с горящими глазами и желанием изменить мир, но очень скоро глаза у них гаснут. Выйти из творческого ступора, научиться генерировать идеи в огромных количествах и получать от этого удовольствие – одна из основных целей курса.

Курс подойдет всем, кто хочет научиться:

– настраиваться на решение проблемы;

– находить неожиданные решения в стандартных ситуациях;

– не останавливаться на одной идее и не сдаваться;

– работать в команде.

Подробнее о курсе.

Дополнительная информация по телефону 1-800-650-700, WhatsApp: +972544955167

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