Стрельба в Рахате: ранены пять человек, двое из них в тяжелом состоянии
В ночь на субботу, 9 апреля, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены пять молодых мужчин, жителей бедуинского города Рахат, получивших пулевые ранения различной степени тяжести.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще трое получили ранения средней тяжести.
По данным полиции, стрельба произошла в 34-м квартале города, в кальянной-кафе. Когда полицейские прибыли на место происшествия, местные жители забросали их камнями.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
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