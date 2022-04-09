Стрельба в Рахате: ранены пять человек, двое из них в тяжелом состоянии

В ночь на субботу, 9 апреля, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены пять молодых мужчин, жителей бедуинского города Рахат, получивших пулевые ранения различной степени тяжести.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще трое получили ранения средней тяжести.

По данным полиции, стрельба произошла в 34-м квартале города, в кальянной-кафе. Когда полицейские прибыли на место происшествия, местные жители забросали их камнями.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.