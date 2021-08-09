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NEWSru.co.il :: В Израиле9 августа 2021 г., 20:52

В Бат-Яме обстрелян автомобиль с ребенком. Женщина-водитель в критическом состоянии

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В Бат-Яме обстрелян автомобиль, ранена женщина

На улице А-Невиим в Бат-Яме неизвестные обстреляли легковой автомобиль, в котором вместе с женщиной-водителем находилась четырехлетняя девочка.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина получила ранения средней степени тяжести. Она доставлена в больницу "Вольфсон" в Холоне. Раненой, по словам парамедиков, около 35 лет.

Парамедики рассказывают, что девочка сидела на заднем сиденье. Она была сильно напугана, но в результате стрельбы не пострадала.


На месте происшествия находятся криминалисты, следователи опрашивают свидетелей.

Врачи больницы "Вольфсон" сообщили, что состояние раненой резко ухудшилось, и сейчас оно оценивается как критическое.

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