Теракт в Шейх Джарах: арест 14-летней подозреваемой продлен на пять дней

Суд пролил на пять дней содержание под стражей 14-летней жительницы иерусалимского районе Шейх Джарах, подозреваемой в нападении на 26-летнюю мать пятерых детей Морию Коэн.

Также продлен на пять дней срок ареста еще одной несовершеннолетней жительницы этого района, которая подозревается в оказании помощи террористке после нападения.

Напомним, 8 декабря около 7:30 утра эта 14-летняя школьница, вооружившись кухонным ножом с длиной лезвия около 30 см, по дороге в школу проследовала за Мория Коэн, которая шла с детьми, одного из которых везла в коляске. Арабка ударила женщину ножом в спину и сбежала. Вскоре она была задержана в ходе полицейской операции в школе "Ар-Рауда", неподалеку от места преступления.

Мория Коэн была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Первоначально сообщалось о ранении средней тяжести или даже тяжелом. Но позже врачи заявили, что ранение легкое, угрозы жизни нет. После полудня, примерно через шесть часов после госпитализации, ее выписали из больницы.

Известно, что террористка – внучка Арафа Хамада, одного из лидеров арабской общины в Шейх Джарах. Ее имя пока запрещено к публикации (хотя его публикуют палестинские СМИ). Семья Хамад – одна из тех, кому окружным судом Иерусалима предписано покинуть дом, так как он ранее был приобретен евреями. Это постановление касается восьми арабских семей.