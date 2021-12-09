Матан Кахана уведомил 96 глав религиозных советов о завершении каденции

Министр по делам религий Матан Кахана уведомил назначенных глав 96 религиозных советов о завершении их каденций в январе-феврале 2022 года.

Кахана также представил проект закона об изменении процедуры выборов и назначений глав религиозных советов, который предусматривает срок работы назначенного главы религиозного совета одной каденцией.

Как отмечает "Калькалист", подавляющее большинство из назначенных глав религиозных советов являются членами партии ШАС или напрямую связаны с ней, поэтому их смещение будет сильным ударом по этой партии.