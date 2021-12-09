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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 10:55

15-летний школьник из Тель-Авива задержан по подозрению в серии сексуальных нападений

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15-летний школьник из Тель-Авива задержан по подозрению в серии сексуальных нападений

В четверг, 9 декабря, полиция задержала для допроса 15-летнего жителя Тель-Авива, который подозревается в сексуальных нападениях и в изнасиловании одноклассницы. В доме подростка был проведен обыск.

По данным журналистов радиостанции "Радио 103", речь идет о мальчике, который ранее учился в престижной частной школе, однако два года назад был переведен из нее после того, как совершил сексуальное нападение на свою одноклассницу. Жалоба в полицию тогда подана не была.

Сообщается, что педагогический состав новой школы ничего не знал о прошлом подростка и о причинах перевода.


Согласно подозрениям полиции, летом этого года подросток совершил сексуальное нападение на девочку из своей новой школы. Третий, самый серьезный случай, произошел перед праздником Ханука, на вечеринке, где подозреваемый познакомился со своей ровесницей из другой школы и изнасиловал ее.

После обращения девочки в полицию было начато расследование.

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