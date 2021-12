Ей угрожали смертью за дружбу с израильтянкой: "Мисс Ирак" у Стены Плача в Иерусалиме

Обладательница титула "Мисс Ирак", участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Сара Абдали Идан вновь посетила Иерусалим и помолилась у Стены Плача. На сей раз она пришла в Старый город в составе группы "Маккаби", накануне финала конкурса "Мисс Вселенная 2021", который состоится 12 декабря в Эйлате.

Сара Абдали Идан на конкурсе "Мисс Вселенная" и в Иерусалиме. ФОТО

Ее прошлый визит в Израиль состоялся летом 2018-го, вскоре после скандала, из-за которого семья первой красавицы Ирака была вынуждена покинуть родину. Поводом для нападок и угроз стала дружба Сары Идан с израильтянкой Адар Гандельсман – они познакомились и подружились на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2017", проходившем в Лас-Вегасе (США). А потом Адар опубликовала "селфи" вместе с Сарой, Сара тоже опубликовала снимок вместе с Адар в своем Instagram, с подписью "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel".

После публикации этих снимков семья Сары Идан стала получать угрозы. Неизвестные угрожали убить родственников Сары и ее саму, если она не уберет снимок из Instagram. Семья Идан покинула Ирак. Снимки удалены не были.

Многие тогда высказывали предположение, что Сара Идан – иракская еврейка. На самом деле, Сара Абдали Идан родилась и выросла в Багдаде, в курдской семье. Является обладательницей титула Miss Universe Iraq 2017. Она профессиональный музыкант и певица (диплом получила в Лос-Анджелесе), живет в последние годы в США.

В этом году представительницы Ирака нет на конкурсе "Мисс Вселенная", который впервые проводится в Израиле. Но есть представительницы других арабских стран – Бахрейна и Марокко. Свое участие в конкурсе анонсировали также Объединенные Арабские Эмираты, но участница от этой страны так и не прибыла в Израиль.

"Мисс Вселенная 2021": фотогалерея портретов участниц