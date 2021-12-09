Председатель Государственной Думы РФ выступит в Кнессете

27 декабря председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетит Израиль и выступит с речью в Кнессете. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, спикер Кнессета Мики Леви получил официальную просьбу от представителей российской Думы и принял решение удовлетворить ее. Он сообщил о своем решении премьер-министру Нафтали Беннету. "Кан Бет" называет это решение, продиктованным "политическими и оборонными нюансами в отношениях с Россией".

Речь идет об ответном визите после посещения уже бывшим спикером Кнессета Юлием Эдельштейном России в июне 2017 года.

Выступление спикера парламента иностранного государства с трибуны Кнессета является крайне редким случаем. Как правило, в Кнессете выступают главы государств и правительств.

Напомним, что 12 декабря Израиль посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.