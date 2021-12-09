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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 11:08

Председатель Государственной Думы РФ выступит в Кнессете

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Председатель Государственной Думы РФ выступит в Кнессете

27 декабря председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетит Израиль и выступит с речью в Кнессете. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, спикер Кнессета Мики Леви получил официальную просьбу от представителей российской Думы и принял решение удовлетворить ее. Он сообщил о своем решении премьер-министру Нафтали Беннету. "Кан Бет" называет это решение, продиктованным "политическими и оборонными нюансами в отношениях с Россией".

Речь идет об ответном визите после посещения уже бывшим спикером Кнессета Юлием Эдельштейном России в июне 2017 года.


Выступление спикера парламента иностранного государства с трибуны Кнессета является крайне редким случаем. Как правило, в Кнессете выступают главы государств и правительств.

Напомним, что 12 декабря Израиль посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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