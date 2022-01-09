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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 14:04

Возле Кнессета состоялась демонстрация поселенцев

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Возле Кнессета состоялась демонстрация поселенцев Возле Кнессета состоялась демонстрация поселенцев

Сотни людей приняли участие в демонстрации поселенцев возле Кнессета. Участники демонстрации протестовали против политики правительства в отношении поселений в Иудее и Самарии.

Помимо прочего они требовали признания йешивы Хомеш и приравнивая условий жизни в форпостах к условиям, которые обеспечены жителям незаконных арабских поселков, которые решено подключить к сети "Хеврат Хашмаль", в соответствии с законом об электричестве.

В демонстрации принимали участие депутаты от правых партий, ведущие раввины религиозного сионизма, а также главы местных и региональных советов в Иудее и Самарии.

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