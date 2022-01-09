Возле Кнессета состоялась демонстрация поселенцев

Сотни людей приняли участие в демонстрации поселенцев возле Кнессета. Участники демонстрации протестовали против политики правительства в отношении поселений в Иудее и Самарии.

Помимо прочего они требовали признания йешивы Хомеш и приравнивая условий жизни в форпостах к условиям, которые обеспечены жителям незаконных арабских поселков, которые решено подключить к сети "Хеврат Хашмаль", в соответствии с законом об электричестве.

В демонстрации принимали участие депутаты от правых партий, ведущие раввины религиозного сионизма, а также главы местных и региональных советов в Иудее и Самарии.