11 января состоится совещание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом

В ближайший вторник вечером, 11 января, межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом соберется на совещание в связи с ростом заболеваемости в стране.

Совещание состоится в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

По последним данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1494268 зараженных. В настоящий момент заражены 115010 человек (+83052 за неделю). Это максимальный показатель за все время эпидемии.