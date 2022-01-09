11 января состоится совещание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом
В ближайший вторник вечером, 11 января, межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом соберется на совещание в связи с ростом заболеваемости в стране.
Совещание состоится в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.
По последним данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1494268 зараженных. В настоящий момент заражены 115010 человек (+83052 за неделю). Это максимальный показатель за все время эпидемии.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 января 2022
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 115 тысяч зараженных, 0,45% из них госпитализированы
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 115 тысяч зараженных, 0,45% из них госпитализированы