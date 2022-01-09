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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 11:13

11 января состоится совещание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом

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Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц

В ближайший вторник вечером, 11 января, межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом соберется на совещание в связи с ростом заболеваемости в стране.

Совещание состоится в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

По последним данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1494268 зараженных. В настоящий момент заражены 115010 человек (+83052 за неделю). Это максимальный показатель за все время эпидемии.


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