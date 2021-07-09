Коалиция без тыла, закон о гражданстве и реформа Либермана. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Ранним утром 6 июля в Кнессете разыгралась драма, которую еще совсем недавно нельзя было даже вообразить. Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу, бывшая министр Мири Регев и некоторые другие высокопоставленные фигуры в "Ликуде" не скрывали своего торжества. Пикантность ситуации заключалась в том, что вместе с ними, только еще более явно и неприкрыто торжествовали депутаты Айман Удэ, Офер Касиф и другие представители Объединенного списка. Цель была достигнута: закон о гражданстве был провален. Биньямин Нетаниягу, глава "Ликуда", безусловный лидер национального лагеря, еще совсем недавно премьер-министр, торжествовал по случаю провала закона, вся задача которого состоит в том, чтобы воспрепятствовать воссоединению семей палестинских и израильских арабов. Такую ситуацию еще несколько месяцев назад невозможно было себе представить. Однако первый этап работы новой коалиции, а также новой оппозиции, действительно "делает Кафку былью".

"Наша политическая система взяла на вооружение большевистский принцип: цель оправдывает средства", – сказал мне в эфире "Кан РЭКА" известный журналист и комментатор Ари Шавит. "Неизвестно, кто первым взял на вооружение эту модель, Нетаниягу или его противники, но она стала доминантной, и нет нормального человека, которого бы это не беспокоило", – добавил он.

В демократическом обществе оппозиция имеет две задачи: критиковать инициативы власти, которые считает плохими, поддерживать те, которые считает хорошими, а также стремиться к смене власти. "Ликуд", на данном этапе, ограничивает свои усилия лишь попытками свалить правительство. Перед голосованием по закону о гражданстве премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что это голосование – вотум доверия правительству. Доверия правительство не получило (59:59), но и не рухнуло, так как для этого необходима альтернативная коалиция: 61 депутат должен поддержать одного кандидата. Этого у Нетаниягу нет и не предвидится, а поэтому приходится довольствоваться хоть и не фатальными, но болезненными тычками в непрочную ткань коалиции. Закон о гражданстве был первым, но далеко не последним.

Формальной причиной поражения коалиции на голосовании по закону о гражданстве стал Амихай Шикли. Этот депутат, все еще от "Ямины", проголосовавший против приведения к присяге правительства, возглавляемого лидером его партии, продолжает "самовольничать". После встречи с Нетаниягу он проголосовал против закона и на данном этапе "похоронил" его.

Ирония заключается в том, что голосованию предшествовали длительные переговоры между министром внутренних дел Айелет Шакед и представителями РААМ и МЕРЕЦ. Компромисс был достигнут: Шакед согласилась продлить действие законопроекта всего на полгода, а не на год, предоставить статус постоянных жителей некоему числу палестинских арабов, незаконно находящихся на территории Израиля (это число зависит от того, с кем вы говорите – Шакед утверждает, что не более 1600, министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж говорит о трех тысячах). Были сформированы и иные параметры соглашения, позволившего депутатам от МЕРЕЦ голосовать "за", а депутатам от РААМ воздержаться от голосования. В последний момент, когда стало ясно, что речь идет о вотуме доверия, в РААМ было решено, что двое депутатов, в том числе Мансур Аббас проголосуют "за". Однако этого хватило лишь для того, чтобы коалиция устояла, но...

Закон о гражданстве стал первой, но не последней ласточкой. Уже на следующий день оппозиции удалось провалить еще один законопроект. Вернее на следующую ночь, ибо оппозиция не щадит себя и сознательно затягивает обсуждения, вынуждая депутатов и министров проводить ночи напролет в зале заседаний Кнессета. Даже заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом пришлось прервать, чтобы освободить министров для голосования в Кнессете. Биньямин Нетаниягу и Ярив Левин ведут войну на измождение. Можно спорить с этикой этого метода, но он абсолютно легитимен, когда речь идет о попытках измотать коалицию. И битва только началась. На следующей неделе истекает мораторий, наложенный на подачу частных законопроектов. В "Ликуде" уже готовят пакет законопроектов, против которых "Ямине" и "Тиква Хадаша" будет очень неловко голосовать. Первым таким законом станет закон о лишении льгот террористов, находящихся в израильских тюрьмах. Аналогичный законопроект безуспешно продвигала несколько лет назад тогда еще просто депутат Кнессета Айелет Шакед. Сейчас ей придется голосовать "против", так как закон представлен оппозицией. Цель оправдывает средства.

Свалить эту коалицию будет очень непросто. Как правило правительства в Израиле проваливаются внутрь себя, а не рушатся под ударами сил оппозиции. На сей раз у партий, формирующих правительство, есть сильный связующий фактор: страх. В случае развала коалиции и досрочных выборов ничто хорошее "Ямине" и многим другим не угрожает. Именно поэтому легко предположить, что они будут держаться друг за друга всеми силами, пренебрегая обидами и даже убеждениями. Ярким примером этой ситуации является отношение все к тому же Амихаю Шикли. Сразу после голосования по закону о гражданстве в "Ямине" намеревались обратиться в организационную комиссию Кнессета, чтобы попросить об объявлении Шикли фактическим "дезертиром". Если этот процесс будет осуществлен, "путчист" не сможет баллотироваться в следующий Кнессет в составе какой-либо действующей партии. Однако в "Ямине" решили не спешить. "Скоро утверждать бюджет. Там будет важен каждый голос", – заявляют в окружении Беннета. Тот факт, что в коалиции стремятся оставить открытым канал переговоров с Шикли, только иллюстрирует ненадежность позиций Беннета. Глава правительства, опирающийся на коалицию в 61 мандат, при том, что его собственных мандатов там не более шести, посвящает гигантскую часть своего времени тушению коалиционных пожаров.

И всё же коалиция функционирует. Утвержден в первом чтении законопроект, позволяющий четырем депутатам (от "Ликуда", например) расколоть свою фракцию и создать новую. Утвержден в первом чтении расширенный "норвежский закон", утверждены еще несколько законодательных и административных актов. Очевидно, что эта коалиция столь же стабильна сколь беспомощна в том случае, если решит касаться особо контроверсальных вопросов. Представители МЕРЕЦ уже пожаловались Беннету, что чувствуют себя в этой коалиции людьми второго сорта. "Легализация Эвьятара, закон о гражданстве, намерение разделить функции юридического советника правительства. У нас тоже есть идеология", – заявили представители МЕРЕЦ Беннету. Тот внимательно выслушал и попросил правых не торжествовать столь откровенно по любому поводу. "Мы должны считаться с нашими левыми партнерами", – сказал он.

Пока в коалиции пытаются разобраться что к чему, Авигдор Либерман обживает министерство финансов. Решение о пересмотре критериев субсидирования яслей стал первым решением нового главы минфина, имеющим политические последствия. По мнению многих в политической системе, речь идет о своего рода пробном шаре, запущенном Либерманом, чтобы проверить реакцию Беннета и остальных. Скандал развился по сценарию, который можно было предвидеть. Ультраортодоксы в гневе, на левом фланге их поддерживают те, кто мечтают разорвать формировавшуюся десятилетиями связь с "Ликудом" и национальным лагерем, Беннет старается ни во что не вмешиваться. Пока ему это удается, но неизвестно надолго ли. Если активные шаги министра финансов против ультраортодоксальных партий продолжатся, Беннету придется принимать решение, готов ли он взять на себя нападки со стороны ШАС и "Яадут а-Тора" за действия "своего" главы минфина. В любом случае, эти вопросы станут актуальны лишь после утверждения бюджета, что в свою очередь стабилизирует правительство. До тех пор главными задачами правительства остаются утверждение госбюджета и меры по борьбе с коронавирусом. Все остальное эта коалиция попытается обойти стороной.