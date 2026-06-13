Иран заявил, что подписание соглашения с США в воскресенье не состоится
время публикации: 13 июня 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 17:10
Подписание меморандума с Соединенными Штатами не состоится в воскресенье, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, чьи слова приводят государственные СМИ.
Он добавил, что возможность подписания так называемого Исламабадского меморандума в ближайшие дни не исключена, однако призвал к осторожности в отношении любых комментариев о конкретной дате заключения сделки из-за "колебаний другой стороны".
Ссылки по теме