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Ближний Восток

Иран заявил, что подписание соглашения с США в воскресенье не состоится

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 13 июня 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 17:10
Иран заявил, что подписание соглашения с США в воскресенье не состоится
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Подписание меморандума с Соединенными Штатами не состоится в воскресенье, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, чьи слова приводят государственные СМИ.

Он добавил, что возможность подписания так называемого Исламабадского меморандума в ближайшие дни не исключена, однако призвал к осторожности в отношении любых комментариев о конкретной дате заключения сделки из-за "колебаний другой стороны".

Ближний Восток
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