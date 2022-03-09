Отмена залога и новые правила о въезде в Израиль беженцев из Украины вступят в силу вечером 12 марта

Новые правила МВД для приема в Израиле беженцев из Украины вступят в силу вечером в субботу, 12 марта. Об этом стало известно утром 9 марта.

До тех пор въезд в страну граждан Украины, не имеющих право на репатриацию, остается по прежним правилам – чтобы гражданин Украины въехал в страну, гражданин Израиля должны внести за него залог в размере 10 тысяч шекелей.

Если речь идет о ближайшем родственнике (это родители, дети, братья и сестры гражданина Израиля), залог не требуется, однако приглашающий должен подписать в аэропорту бумагу о том, что приезжающий не будет просить в Израиле получения статуса и выедет из страны после того, как война в Украине закончится.

С вечера 12 марта правила въезда будут изменены. Для того, чтобы гражданин Украины, не имеющий право на репатриацию, въехал в Израиль, он должен будет заполнить прошение на сайте МИДа Израиля. Форма для заявления пока не готова. Редакция NEWSru.co.il опубликует все ссылки, когда документы появятся на сайте.

Напомним, согласно заявлению министра внутренних дел Айелет Шакед, Израиль готов принять в общей сложности 25 тысяч граждан Украины, не имеющих право на репатриацию. Однако до начала войны в Украине в Израиле находились уже около 20 тысяч украинцев. За первую неделю в страну въехали не менее двух с половиной тысяч беженцев из Украины. Это означает, что до "квоты", определенной главой МВД, осталось въехать еще максимум двум с половиной тысячам человек. Приоритет будут получать украинцы, у которых в Израиле есть близкие родственники.