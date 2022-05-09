Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 12:35

Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"

Портал Walla опубликовал скандальное заявление депутата Кнессета Ицхака Пиндруса от партии "Яадут а-Тора".

В ходе дискуссии в йешиве для подростков, развернулась дискуссия между ним и депутатом Кнессета Симхой Ротманом ("Ционут Датит"). Депутат Ротман говорил о необходимости интеграции религиозной молодежи в структуры управления государством. Помимо прочего, он говорил об интеграции в судебную систему. "Нам это не нужно", - ответил ему депутат Пиндрус. Он продолжил: "Ты знаешь о чем я мечтаю? Я мечтаю привезти бульдозер и взорвать здание Верховного суда.

Депутат Кнессета должен исправлять мир путем распространения Торы, а не членства в Верховном суде".


Министр юстиции Гидеон Саар заявил: "Мечты Пиндруса - это кошмар для государства Израиль. Мы не дадим никакого шанса ни вам, ни вашим партнерам по безумным идеям, реализовать их".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:02 Жительница юга задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета
12:35 Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"
12:12 Террористы, убившие израильтян в Эльаде, восстановили картину теракта
10:46 На монументе победы в Нетании была нарисована запрещённая символика
10:37 В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
10:32 Задержан житель Нетании, подозреваемый в том, что нанес ножевые ранения своим братьям
09:47 ЦАХАЛ: задержаны пособники террористов, совершивших нападения в Эльаде и Ариэле
09:31 Медики: улучшилось состояние пограничника, раненного накануне около Шхемских ворот в Иерусалиме
09:03 Выживание коалиции или досрочные выборы: начинается летняя сессия Кнессета
08:02 Полиция предотвратила криминальный теракт в Ашдоде
Загрузка...