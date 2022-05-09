Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"

Портал Walla опубликовал скандальное заявление депутата Кнессета Ицхака Пиндруса от партии "Яадут а-Тора".

В ходе дискуссии в йешиве для подростков, развернулась дискуссия между ним и депутатом Кнессета Симхой Ротманом ("Ционут Датит"). Депутат Ротман говорил о необходимости интеграции религиозной молодежи в структуры управления государством. Помимо прочего, он говорил об интеграции в судебную систему. "Нам это не нужно", - ответил ему депутат Пиндрус. Он продолжил: "Ты знаешь о чем я мечтаю? Я мечтаю привезти бульдозер и взорвать здание Верховного суда.

Депутат Кнессета должен исправлять мир путем распространения Торы, а не членства в Верховном суде".

Министр юстиции Гидеон Саар заявил: "Мечты Пиндруса - это кошмар для государства Израиль. Мы не дадим никакого шанса ни вам, ни вашим партнерам по безумным идеям, реализовать их".