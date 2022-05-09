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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 14:39

На горе Герцля состоялась церемония в честь дня 9 мая

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На горе Герцля состоялась церемония в честь дня 9 мая На горе Герцля состоялась церемония в честь дня 9 мая

9 мая на горе Герцля в Иерусалиме, возле памятника воинам-евреям, воевавшим в составе Красной Армии во время Второй мировой войны, состоялась торжественная церемония при участии министра алии и абсорбции Пнины Тамено-Шете.

В церемонии приняли участие министр строительства Зеэв Элькин, депутаты Кнессета, ветераны и их семьи, представители молодежных движений, сотрудники министерства алии и интеграции и общественные деятели.

\По сообщению министерства, с момента создания государства Израиль репатриировалось около 47 тысяч ветеранов. Сегодня в Израиле проживает около 2500 ветеранов, приехавших из России, Украины, США, Великобритании, Франции, ЮАР, Австралии, Дании и других стран. Большинству из них уже 85 и больше. "В отличие от прошлых лет, их торжественное шествие не проводилось в связи с преклонным возрастом участников и по просьбе организации ветеранов. Поэтому министерство алии и интеграции решило провести церемонию на горе Герцля в Иерусалиме", - заявляют в министерстве.

Ранее министр по делам алии и интеграции заявляла в эфире радиостанции "Кан РЭКА", что парад отменен в связи с "существующей деликатной ситуацией". Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.


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