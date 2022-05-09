Жительница юга задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета
Полиция задержала 65-летнюю жительницу юга страны, подозреваемую в том, что направляла письма с угрозами премьер-министру Нафтали Беннету и членам его семьи.
По меньшей мере дважды семья премьер-министра получала письма с угрозами. К письмам были приложены боевые пули.
Расследование проводится отделом полиции (ЛАХАВ-433) и Общей службой безопасности (ШАБАК). Издан судебный запрет на публикацию подробностей расследования.
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