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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 13:02

Жительница юга задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

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Жительница юга задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

Полиция задержала 65-летнюю жительницу юга страны, подозреваемую в том, что направляла письма с угрозами премьер-министру Нафтали Беннету и членам его семьи.

По меньшей мере дважды семья премьер-министра получала письма с угрозами. К письмам были приложены боевые пули.

Расследование проводится отделом полиции (ЛАХАВ-433) и Общей службой безопасности (ШАБАК). Издан судебный запрет на публикацию подробностей расследования.

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