10 апреля 2026
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 апреля 2026
|
10 апреля 2026
|
последняя новость: 17:07
10 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили пусковую ракетную установку на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 апреля 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 16:58
Бойцы 401-й бригады под командованием 162-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, нанося удары по инфраструктуре "Хизбаллы", ликвидируя боевиков, обнаруживая и уничтожая террористические объекты и вооружение.

Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили пусковую ракетную установку, которая была готова к обстрелу территории Израиля.

В ходе другой операции бойцы обнаружили туннель, ведущий к подземным коммуникациям террористов. Также были найдены и уничтожены средства ведения боя, включая противотанковые ракеты, стрелковое оружие и магазины с патронами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook