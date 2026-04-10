Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили пусковую ракетную установку на юге Ливана

Бойцы 401-й бригады под командованием 162-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, нанося удары по инфраструктуре "Хизбаллы", ликвидируя боевиков, обнаруживая и уничтожая террористические объекты и вооружение.

Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили пусковую ракетную установку, которая была готова к обстрелу территории Израиля.

В ходе другой операции бойцы обнаружили туннель, ведущий к подземным коммуникациям террористов. Также были найдены и уничтожены средства ведения боя, включая противотанковые ракеты, стрелковое оружие и магазины с патронами.