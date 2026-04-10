Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 апреля, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. На севере и на побережье Средиземного моря временами дожди. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 9-22, на побережье Мертвого моря – 18-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-21, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 5 км/ч).

В субботу-воскресенье – переменная облачность, местами возможны слабые дожди. В понедельник-четверг – малооблачно, преимущественно без осадков. Со вторника ожидается повышение температуры.