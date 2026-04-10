10 апреля 2026
последняя новость: 21:06
Израиль

Прямое попадание в жилой дом в Кирьят-Шмоне. Тревоги не было

Цева адом
время публикации: 10 апреля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 20:41
Прямое попадание в жилой дом в Кирьят-Шмоне
Пресс-служба МАДА

Поступили сообщения о прямом попадании ракеты в жилой дом в Кирьят-Шмоне. По свидетельствам очевидцев, система раннего оповещения в городе задействована не была, и тревога не прозвучала.

На место происшествия немедленно выехали бригады парамедиков МАДА для осмотра территории и оказания помощи. Пока информация о пострадавших не поступала.

Специалисты проверяют,что стало причиной отсутствия сигнала тревоги.

