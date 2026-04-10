10 апреля 2026
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Суд удовлетворил просьбу семьи заложника Йотама Хаима и разрешил его посмертное отцовство

Судебные решения
Заложники
Погибшие
Дети
время публикации: 10 апреля 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 11:44
Суд удовлетворил просьбу семьи заложника Йотама Хаима и разрешил его посмертное отцовство
Oren Ben Hakoon/Flash90

Суд по семейным делам Беэр-Шевы удовлетворил просьбу семьи Йотама Хаима, который был похищен из кибуца Кфар-Аза 7 октября и погиб в результате ошибочного огня военнослужащих ЦАХАЛа, и разрешил рождение ребенка с использованием его спермы.

Напомним, израильтяне Йотам Хаим, 28 лет, из Кфар-Азы, Самер Фуад Аль-Талалка 25 лет, из Хуры, похищенный из кибуца Нир-Ам, и Алон Лулу-Шамриз, 26 лет, из Кфар-Азы, смогли бежать из плена, но 16 декабря 2023 года погибли от израильских пуль.

Израиль
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 марта 2024

Историю трех заложников, погибших в результате огня ЦАХАЛа, экранизируют
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2024

Семья Алона Лулу-Шамриза обжалует в БАГАЦе отказ ЦАХАЛа признать его погибшим в бою военнослужащим
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 января 2024

ЦАХАЛ отклонил просьбу семей Йотама Хаима и Алона Лулу-Шамриза признать их "павшими в бою военнослужащими"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2023

Опубликованы результаты расследования обстоятельств гибели трех заложников в результате огня ЦАХАЛа