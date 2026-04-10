Суд удовлетворил просьбу семьи заложника Йотама Хаима и разрешил его посмертное отцовство

Суд по семейным делам Беэр-Шевы удовлетворил просьбу семьи Йотама Хаима, который был похищен из кибуца Кфар-Аза 7 октября и погиб в результате ошибочного огня военнослужащих ЦАХАЛа, и разрешил рождение ребенка с использованием его спермы.

Напомним, израильтяне Йотам Хаим, 28 лет, из Кфар-Азы, Самер Фуад Аль-Талалка 25 лет, из Хуры, похищенный из кибуца Нир-Ам, и Алон Лулу-Шамриз, 26 лет, из Кфар-Азы, смогли бежать из плена, но 16 декабря 2023 года погибли от израильских пуль.