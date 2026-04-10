"Автомобильный техник" из Рахата обвиняется в контрабанде товаров в сектор Газы

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 34-летнего Насера Мустафы из Рахата в рамках масштабного дела о контрабанде товаров в сектор Газы и содействии врагу в военное время.

В обвинительном заключении указано, что в период с апреля по июнь 2025 года между Мустафой и офицером-резервистом, отвечающим за доставку гуманитарной помощи в сектор Газы, возникли приятельские отношения, и они вступили в сговор с целью контрабанды в сектор Газы товаров из Израиля.

Контрабанда включала, главным образом, блоки сигарет, а также другие товары, запрещенные к ввозу в сектор. Подчеркивается, что в условиях сложившейся в секторе Газа ситуации в сфере безопасности контроль над поступающими товарами имеет центральное значение для ХАМАСа, который стремится установить контроль над товарами и облагать их "налогом" в рамках усилий по сохранению своей силы, восстановлению власти и укреплению экономических возможностей.

В соответствии с разработанной схемой офицер и привлеченный им сообщник, кадровый военнослужащий ЦАХАЛа, выявляли застрявшие на маршрутах грузовики с гуманитарной помощью. Насер Мустафа приезжал под предлогом починки грузовиков, после чего прятал в них запрещенные товары. Затем грузовики доставлялись к пограничным переходам и ввозились в сектор Газа, где их заранее по координации забирали местные структуры.

Из обвинительного заключения также следует, что контрабанда осуществлялась в нескольких случаях, причем за часть эпизодов обвиняемый получил наличными суммы в объеме сотен тысяч шекелей, а часть денег была передана причастным офицерам в качестве вознаграждения за их долю в этой деятельности.

В обвинительном заключении утверждается, что Мустафа действовал, осознавая, что контрабандные товары могут попасть в руки ХАМАСа или оказать ему экономическую помощь. Также ему вменяется, что он действовал, вводя в заблуждение структуры безопасности, тем самым обходя механизмы контроля за ввозом товаров в сектор.

Мустафе вменяются преступления, связанные с содействием врагу во время войны, действиями с имуществом в террористических целях, получением выгоды путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах и дачей взятки.