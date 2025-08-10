В Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик, водитель в критическом состоянии
время публикации: 10 августа 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 20:57
На улице Дерех Тель-Мор в Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель легковушки, мужчина примерно 60 лет, был извлечен из машины в ходе спасательной операции. У мужчины не было пульса и он не дышал.
В ходе реанимационных мероприятий бригаде "скорой" удалось запустить сердце мужчины.
Пострадавший доставлен в больницу "Асута". Его состояние оценивается медиками как критическое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2025