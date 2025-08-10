x
10 августа 2025
|
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 21:10
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик, водитель в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 10 августа 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 20:57
В Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик, водитель в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Дерех Тель-Мор в Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель легковушки, мужчина примерно 60 лет, был извлечен из машины в ходе спасательной операции. У мужчины не было пульса и он не дышал.

В ходе реанимационных мероприятий бригаде "скорой" удалось запустить сердце мужчины.

Пострадавший доставлен в больницу "Асута". Его состояние оценивается медиками как критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

ДТП в Галилее, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2025

Жертвами ДТП в Бразилии стали 11 человек, более 40 получили травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 августа 2025

ДТП около Иерусалима, двое пострадавших