В Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик, водитель в критическом состоянии

На улице Дерех Тель-Мор в Ашдоде легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель легковушки, мужчина примерно 60 лет, был извлечен из машины в ходе спасательной операции. У мужчины не было пульса и он не дышал.

В ходе реанимационных мероприятий бригаде "скорой" удалось запустить сердце мужчины.

Пострадавший доставлен в больницу "Асута". Его состояние оценивается медиками как критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.