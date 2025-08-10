Нетаниягу выступил с заявлением для израильтян: "Мы приступаем к разгрому ХАМАСа"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу после брифинга для зарубежных журналистов собрал пресс-конференцию для израильских СМИ, также посвященную расширению военной операции в секторе Газы, продолжению переговоров с ХАМАСом, сделке по освобождению заложников, закону о призыве и другим ключевым событиям.

"В четверг кабинет принял драматическое решение о разгроме ХАМАСа, – так начал премьер-министр свое обращение к израильской общественности. – После того, как ЦАХАЛ взял под свой контроль 75% сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона", кабинет отдал Армии обороны Израиля перейти к этапу разгрома. Он распорядился взять под свой контроль последние районы, остающиеся во власти ХАМАСа, и в первую очередь – столицу террора Газу".

Далее глава правительства перешел к карте, чтобы показать уже контролируемые ЦАХАЛом участки и районы, которые планируется захватить в рамках нового этапа операции. По словам Нетаниягу, следующие цели Израиля это город Газа и ключевые лагеря беженцев, а также район аль-Муаси.

"Основной центр тяжести это город Газа, где размещены командные пункты ХАМАСа, террористическая инфраструктура, и откуда ХАМАС, собственно, контролирует сектор Газы, – продолжил премьер-министр. – Кабинет также установил пять принципов окончания войны. 1. разоружение ХАМАСа; 2. возвращение всех похищенных, как живых, так и мертвых; 3. демилитаризация сектора Газы. Демилитаризация это не то же самое, что разоружение ХАМАСа, здесь речь идет о предотвращении самой возможности производить оружие, и предотвращении возможности доставлять в сектор оружие. 4. контроль израильских сил безопасности над сектором Газы. 5. альтернативное гражданское управление, которое не связано и неподконтрольно ни ХАМАСу, ни палестинской администрации".

Нетаниягу объяснил подробнее смысл пятого пункта программы: новое правительство сектора Газы не должно воспитывать детей, поощряя их участие в террористической деятельности, не должно финансировать и поддерживать террор, не должно быть зачинщиком террора. "Это должно быть правительство, которое будет жить в мире с Государством Израиль", – подчеркнул он.

По словам главы правительства, ЦАХАЛ позволит населению города Газы эвакуироваться из зоны боевых действий, как это происходило до сих пор в Хан-Юнисе, в Рафиахе и в Дир эль-Балахе. "Мы создадим для гражданского населения упорядоченный и защищенный коридор для эвакуации, а также обеспечим его гуманитарной помощью за пределами зоны боевых действий", – пояснил Нетаниягу.

Глава правительства добавил, что после долгих месяцев непрямых переговоров стало окончательно понятно, что ХАМАС попросту не заинтересован в сделке, и именно поэтому ХАМАС выдвигает совершенно неприемлемые условия – причем их считает неприемлемыми не только Израиль, но и США. В частности, речь идет о полном выходе Израиля из сектора Газы, включая оставление Филадельфийской оси – что позволит ХАМАСу свободную контрабанду оружия и боеприпасов в сектор Газы.

ХАМАС также требует освобождения террористов подразделения "Нухба", которых Нетаниягу назвал "этими чудовищами", а также кабальных международных гарантий и обязательств, которые не позволят ЦАХАЛу возобновить боевые операции. Премьер-министр подчеркнул, что ни одно ответственное правительство не согласится на такие условия, поскольку это означает полную и безоговорочную капитуляцию перед террором. "ХАМАС намеренно обманывает нас, и поэтому единственно верный путь – разгромить его", – подчеркнул Нетаниягу.

Глава правительства добавил, что на обсуждении кабинета прозвучала и альтернативная версия расширения военной операции в секторе Газы – окружение оставшихся оплотов ХАМАСа с регулярными рейдами. "После тщательного и всестороннего обсуждения, большинство министров военно-политического кабинета высказались за то, что таким способом нам не достичь ни окончательной победы над ХАМАСом, ни возвращения заложников", – подчеркнул Нетаниягу.

Далее премьер-министр напомнил, что в самом начале войны "очень высокопоставленный источник в системе безопасности" заявил: "Надо привыкнуть к мысли, что мы не сможем вернуть ни единого похищенного живым". "Но я считал иначе, – сказал Нетаниягу. – И поэтому под моим руководством мы освободили к настоящему моменту большинство наших похищенных. 205 человек из 255 заложников, из них 148 были возвращены живыми. И мы обязуемся вернуть 20 живых заложников, оставшихся там, и тела 30 погибших заложников, которые находятся в Газе".

Он добавил, что его супруга Сара Нетаниягу и он сам находятся в постоянном контакте с семьями похищенных террористами граждан, разделяют их боль и постоянно думают о них. "Я твердо настроен вернуть их всех", – подчеркнул глава правительства.

Далее премьер вновь перешел к неоднократно уже упомянутым тезисам об историческом повороте, у которого находится Государство Израиль, напомнив, что сразу после атаки 7 октября он пообещал изменить лицо Ближнего Востока. Он напомнил о том, что Израилю удалось переломить иранскую ось зла, отбросить "Хизбаллу" от своих границ, и нынешнее правительство Ливана занимается разоружением группировки. Он напомнил о падении режима Асада и о занятии израильскими силами стратегических участков Хермона, в результате чего Израиль приступил к планомерной демилитаризации приграничных сирийских территорий, что защитит израильских граждан от возможных атак из Сирии. "Мы также защищаем наших братьев-друзов от резни", – подчеркнул премьер.

Он коснулся и итогов операции "Народ как лев" – войны с Ираном, по результатам которой Израилю удалось нейтрализовать две угрозы: ядерную угрозу и угрозу обстрелов баллистическими ракетами. "Это историческое достижение, важность которого пытаются приуменьшить", – добавил Нетаниягу.

"И все это было сделано вопреки непрекращающемуся давлению – и в Израиле, и за его пределами, – упрекнул премьер. – Вопреки требованиям прекратить войну, которые звучали еще до того, как мы вошли в Рафиах. Если бы я тогда поддался давлению, Синуар и Ханийя продолжали бы контролировать сектор Газы, Насралла царил бы в Ливане, а Асад – в Сирии, а Иран стремительно приближался бы к созданию ядерного оружия".

Материал дополняется