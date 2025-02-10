Египет намерен приостановить переговоры по следующему этапу сделки

Источник в системе безопасности Египта сообщил Reuters о том, что посредники опасаются срыва сделки. По его словам, продолжение переговоров отложено до получения четкого сигнала от США о том, что реализация поэтапного плана будет продолжена.

Источник добавил, что ХАМАС неоднократно жаловался посредникам на то, что Израиль не соблюдает условия соглашения, отметив, что после заявлений Трампа о переселении жителей сектора Газы, гарантии США больше "не работают".