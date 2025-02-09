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Израиль

Родные Алона Оэля, похищенного ХАМАСом, сообщили, что получили первое подтверждение того, что он жив

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 09 февраля 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 20:22
Родные Алона Оэля, похищенного ХАМАСом, сообщили, что получили первое подтверждение того, что он жив
Yossi Aloni/Flash90
Алон Оэль
из семейного альбома

Родные 23-летнего Алона Оэля, похищенного террористами с фестиваля "Нова", сообщили, что они получили первое подтверждение того, что он жив. По их словам, он ранен, его удерживают в туннеле и он не получает медицинскую помощь.

"Сегодня мы узнали, что со дня похищения Алон содержался в туннелях в Газе вместе с заложниками, которые недавно были освобождены. Мы рады и взволнованы известием, что Алон жив, но мы также потрясены тем, в каком тяжелом физическом и психическом состоянии он находится, и каким издевательствам подвергается он и другие заложники. Алону до сих пор удавалось выживать в этом аду, но у него осталось немного времени".

В понедельник, 10 февраля, Алону исполнится 24 года. Его родные пригласили всех прийти на Площадь Похищенных, чтобы отметить с ними его день рождения.

Родные Алона Оэля обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, членам военно-политического кабинета и правительства: "Время на исходе. Необходимо ускорить второй этап сделки и вернуть всех похищенных".

Израиль
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