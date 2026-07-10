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Израиль

Поданы обвинения против четырех жителей Негева, планировавших теракт в Беэр-Шеве

Прокуратура
Негев
Беэр-Шева
Террористы
время публикации: 10 июля 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 11:25
Поданы обвинения против четырех жителей Негева, планировавших теракт в Беэр-Шеве
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании четырех жителей поселка Сегев-Шалом в Негеве, подозреваемых в подготовке терактов против полиции и сил безопасности, а также теракта в Беэр-Шеве.

По данным следствия, задержания были проведены в мае-июне 2026 года.

В ходе расследования выяснилось, что один из фигурантов сначала публиковал в соцсетях материалы, которые содержали подстрекательство и поддержку террористической деятельности. Позднее участники группы договорились об осуществлении терактов.

По данным полиции и ШАБАКа, подозреваемые планировали обстрелять полицейский участок в Сегев-Шаломе, совершить теракт на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве, а также создать террористическую инфраструктуру для нападений на силы безопасности.

10 июля прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против подозреваемых. В полиции и ШАБАКе отметили, что часть инкриминируемых действий началась, когда некоторые из фигурантов еще были несовершеннолетними.

Израиль
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