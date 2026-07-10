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Ближний Восток

Президент Ливана обсудил с командующим армией ситуацию на юге страны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 10 июля 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 12:22
Президент Ливана Жозеф Аун
AP Photo/Petros Karadjias

Президент Ливана Жозеф Аун провел встречу с командующим вооруженными силами Родольфом Хайкалом. Как передает телеканал LBCI, одной из тем переговоров стала ситуация на юге Ливана, включая продолжающиеся израильские удары.

По данным телеканала, Аун и Хайкал обсудили выполнение рамочного соглашения с Израилем, согласно которому израильские войска должны отойти из ряда районов на юге Ливана, а их место займут подразделения ливанской армии.

Кроме того, на встрече обсуждались задачи армии на остальной территории Ливана, потребности военнослужащих и состояние различных военных объектов.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на прекращение боевых действий и предусматривает, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения "Хизбаллы".

Руководство "Хизбаллы" пока не заявляло о готовности выполнить требования соглашения.

Ранее CNN сообщал, что Израиль при посредничестве США в ближайшие дни может передать под контроль Бейрута часть зоны безопасности на юге Ливана. Масштаб возможного отхода израильских сил в сообщении не уточнялся.

Ближний Восток
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