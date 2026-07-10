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Израиль

Внимание, розыск: пропал 43-летний Элиран Моше Гонен-Гуэта

Розыск
Полиция
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:46
Внимание, розыск: пропал 43-летний Элиран Моше Гонен-Гуэта
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 43-летнего Элирана Моше Гонен-Гуэты. Последний раз его видели 5 июля в центре Иерусалима. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 1.75, темные волосы, карие глаза.

Описание одежды: серая рубашка с короткими рукавами, темные брюки, кипа.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-5391550.

Израиль
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