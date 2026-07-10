Эдельштейн, Айзенкот и предвыборные законопроекты. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Любая предвыборная кампания делится на две части. Первая – и особо интересная – до закрытия предвыборных списков. На этом этапе формируются союзы, альянсы и предвыборные блоки. В этот период определяется, кто идет на выборы, с кем и против кого. По сути дела, в этот период намечается политическая карта и зачастую решается судьба выборов. Исход выборов 2022 года был предрешен, когда Мерав Михаэли во главе партии "Авода" отказалась объединяться с МЕРЕЦ, а партия БАЛАД отказалась объединяться с ХАДАШ-ТААЛ.

После закрытия предвыборных списков – за 45 дней до выборов – начинается вторая часть предвыборной кампании. Полтора месяца партии и кандидаты повторяют в разной форме два-три посыла, убеждая избирателей отдать им голос. Эта часть предвыборной кампании гораздо менее интересная, но не менее острая, тем более что партии зачастую "общаются" посредством роликов и клипов.

Предвыборная кампания 2026 года в разгаре, и на уходящей неделе произошло событие, которое может иметь критическое значение. Выход Юлия Эдельштейна из "Ликуда" и продвижение в сторону создания новой политической партии, которую принято пока называть "Ликуд-бет". Это стало главным событием предвыборной кампании к настоящему моменту. Только через три с половиной месяца выяснится, насколько важным для итогов выборов оно было.

За неделю до роспуска Кнессета коалиция продолжает попытки утвердить законопроекты или, по крайней мере, часть из них. Разногласия с ультраортодоксальными партиями, которые были интегральной частью всей каденции, сохраняются до последнего дня.

Продолжаются и конфликты между коалицией и юридической системой. По мере приближения к выборам это противостояние становится игрой без правил. Причем с обеих сторон.

Через неделю завершает работу Кнессет. Впервые с 1988 года он завершает работу в срок. Тогда, почти 40 лет назад, в Израиле было правительство национального единства. Сейчас – одно из самых контроверсальных в истории государства правительств. И в том, и в другом случае политики (Шамир и Перес тогда, Нетаниягу сейчас) сумели удержать коалицию на протяжении четырех лет.

Свое мнение об итогах работы нынешней коалиции израильтяне выскажут в конце октября на избирательных участках.

Эдельштейн: блеф или gamechanger?

В Израиле перед каждыми выборами есть немало "политически бездомных" – людей, у которых нет представительства, и которые принимают решение о том, за кого голосовать по принципу наименьшего зла. Число таких избирателей варьируется, и на этих выборах оно оценивается 7-9 мандатами. Больше всего их в так называемом праволиберальном лагере. Именно эти избиратели в 2021 году наделили шестью мандатами партию "Тиква Хадаша" Гидеона Саара, позволившую создать правительство, которое не возглавлял Биньямин Нетаниягу. Многие из них вернулись к "Ликуду" и некоторым другим партиям правого блока на выборах 2022 года. Сегодня они вновь "бездомны". Бурная каденция право-религиозной коалиции лишила их желания голосовать за нее вновь, однако не сделала сторонниками Яира Голана или Яира Лапида. На исходе этой недели складывается впечатление, что они могут обрести "политический дом".

Выход Юлия Эдельштенйна из "Ликуда" мало кого удивил. С того момента, как Эдельштейн был уволен с поста главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, вопрос о выходе из "Ликуда" витал в воздухе и постепенно становился всё актуальнее. Отсутствие перспектив на праймериз вкупе с углубляющимися разногласиями внутри партии делали выход Эдельштейна из "Ликуда" почти неизбежным. И поэтому, после того как экс-спикер Кнессета объявил о своем решении, мало кому нужно было время, чтобы прийти в себя от шока, и последовал естественный вопрос: что дальше.

Факт переговоров о создании новой партии известен давно. В интервью "Кан РЭКА" после выхода из "Ликуда" Эдельштейн подтвердил, что ведет переговоры с Айелет Шакед и Гиладом Эрданом. Судя по всему, к ним присоединится замминистра иностранных дел Шарен Аскель. До середины этой недели упоминалось и имя главы партии "Милуимниким" Йоаза Хенделя, который предпочел союз с Хили Трупером.

Первые опросы, проведенные после того, как Эдельштейн объявило о выходе из "Ликуда", предрекают новой партии шесть мандатов. Не слишком впечатляющий результат, особенно учитывая тот факт, что первые опросы всегда наиболее комплементарны. Однако и шести мандатов в день выборов окажется достаточно, чтобы партия стала той силой, без которой невозможно будет создать коалицию. Даже план Айзенкота, который то ли случайно, то ли предумышленно озвучил его нынешний товарищ по партии, бывший глава ШАБАКа Йорам Коэн, по созданию правительства меньшинства при поддержке извне партии РААМ, становится нерелевантным в случае участия в выборах "партии Эдельштейна".

Два вопроса остаются открытыми. Кого порекомендует эта партия на должность премьер-министра, если преодолеет электоральный барьер? Эдельштейн говорит о том, что его целью является навязать блоку оппозиции и блоку коалиции совместное правительство без арабских и ультраортодоксальных партий. Эдельштейн не исключает ситуации, при которой правительство возглавит Биньямин Нетаниягу. Означает ли это, что партия порекомендует одного из кандидатов после выборов? Пока неясно.

Второй вопрос, который остается открытым: будущее бригадного генерала запаса Офера Винтера. Согласно опросу, опубликованному "Кан 11", он является наиболее популярным кандидатом на пост главы новой партии. Сам Винтер пока не сказал ни слова, кроме лишь того, что он не намерен баллотироваться вместе со Смотричем. Все остальное открыто.

В то время, как Эдельштейн продолжает переговоры с потенциальными партнерами, Хили Трупер и Йоаз Хендель объявили на этой неделе о создании единого списка. Они тоже заявили о намерении создать "широкое сионистское правительство", иными словами правительство без ультраортодоксов и арабов. Хендель, а особенно Трупер, находятся незначительно левее Эдельштейна, Шакед и Эрдана. Именно поэтому предполагается, что если сформированный на этой неделе тандем будет находиться ниже электорального барьера, они найдут дорогу в список Гади Айзенкота.

"Ликуд": партия, у которой есть лидер или лидер, у которого есть партия?

В ближайшие дни будет принято решение о порядке формирования предвыборного списка "Ликуда". Чем дальше, тем яснее становится активистам и лидерам партии, что на сей раз, более чем когда-либо, это будет список Биньямина Нетаниягу.

Возможности есть разные, и наиболее яркая представлена Беном Каспитом в газете "Маарив". Согласно этой публикации, Нетаниягу намерен привлечь в список такие фигуры как бывший глава "Мосада" Йоси Коэн, бывший министр стратегического планирования Рон Дермер и бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази. Последний, напомним, входил в состав блока "Кахоль Лаван" на выборах 2019 года.

Даже если фигуры, кооптированные в список "Ликуда", будут яркими и приносящими голоса, опасение ведущих фигур в "Ликуде" по поводу их будущего приводит к крайней напряженности в правящей партии. Не случайно на этой неделе Нетаниягу прервал все совещания для того, чтобы побеседовать с главой ЦК "Ликуда" Хаимом Кацем. Встреча состоялась в доме Каца, что только свидетельствует о том, какое серьезное значение премьер-министр уделял этой встрече. Любое изменение в предвыборном списке потребует утверждения ЦК, и там Нетаниягу ждет противодействие, с которым он не привык иметь дело на партийных мероприятиях. Договоренность с Кацем может если не нейтрализовать, то хотя бы заметно понизить уровень этого противодействия.

На партийном форуме в "Ликуде" Нетаниягу сумеет получить одобрение почти любой своей просьбы, почти любого своего пожелания. Вопрос в том, как эти изменения в списке "Ликуда" скажутся на готовности активистов и депутатов бороться за победу партии на выборах. Атмосфера в правящей партии далека от идеальной перед началом одной из тяжелейших предвыборных кампаний. 12 июля состоится решающее заседание законодательной комиссии "Ликуда", в ходе которого будет принято окончательное решение о порядке формирования списка.

Последние законопроекты: предвыборная распродажа или трюк Нетаниягу?

Если не произойдет ничего неожиданного, 17 июля Кнессет 25-го созыва завершит свою работу. Это будет первый случай, начиная с 1988 года, когда израильский парламент отработает весь отведенный ему срок. Не менее девяти законов находятся на повестке дня парламента в оставшиеся ему дни работы. Помимо законов, которые необходимо принять в рамках подготовки к выборам, речь идет о продвижении шагов в рамках юридической реформы (главный – закон о разделении функций юридического советника), а также законы, утверждения которых добиваются ультраортодоксальные партии (главный – основной Закон о ценности изучения Торы). Но если юридическая реформа – это естественная часть предвыборной кампании "Ликуда", законы во благо ультраортодокосов могут дорого обойтись правящей партии, так как вызывают крайнее недовольство среди избирателей "Ликуда". Нетаниягу понимает это, и поэтому всеми силами стремится "адаптировать" законы таким образом, что они выглядели чуть менее подарочными в пользу ШАС и "Яадут а-Тора".

Ультраортодоксы возражают, однако и им пришлось заплатить цену за утверждение важного для них законопроекта. "Ликуд" потребовал превратить Основной закон об изучении Торы в исключительно декларативный, чтобы ограничить масштаб возмущения избирателей. Гафни, Дери и Гольдкнопф были вынуждены принять это требование коалиции. Несмотря на изменения, внесенные в законопроект, он по-прежнему выглядит как мзда, которую коалиция заплатила ультраортодоксам не очень понятно за что. Айзенкот, Либерман, Беннет и другие лидеры оппозиции охотно превратят этот и другие законопроекты, которые парламент утвердит в оставшиеся Кнессету 25-го созыва дни, в оружие, которое они используют в ходе предвыборной кампании. Нетаниягу и коалиции придется изыскивать контрмеры.

Айзенкот: на пути к победе или временный взлет?

Гади Айзенкот постепенно усиливается в опросах. В одном из них партия "Яшар" впервые обходит "Ликуд" по числу мандатов, а в нескольких опросах он получает большую поддержку, чем Биньямин Нетаниягу в вопросе соответствия должности премьер-министра.

В окружении Айзенкота не торопятся праздновать. На данном этапе речь идет о преимуществе в основном в борьбе с Нафтали Беннетом. Бывший начальник генерального штаба хорошо знает, что ему необходима убедительная победа, большой отрыв от "Ликуда" для того, чтобы наверняка получить право формировать правительство. И глава "Яшар" настойчиво ищет дополнительные источники голосов, помимо тех левоцентристов, которые составляют основу его электоральной базы. 8 июля он удивил многих, заявив, что партия ШАС может быть партнером по его будущей коалиции. Вряд ли Айзенкот всерьез рассчитывает на такой союз, учитывая резкий анти-харедимный настрой большинства его избирателей и потенциальных партнеров, однако очевидно, что глава "Яшар" пытается наладить контакты с представителями противоположного блока в надежде получить поддержку пусть незначительного числа избирателей нынешней коалиции. На фоне крайне напряженной борьбы между блоками, любой дополнительный багаж голосов может быть существенным.

В "Ликуде" уже готовят негативную кампанию в отношении Айзенкота. Она будет мало отличаться от негативных кампаний в прошлом против Ганца, Лапида и прочих. Бывший начальник генерального штаба будет представлен "левым", "готовым сформировать правительство при помощи арабских партий" и "возобновить процесс создания палестинского государства". Удастся ли убедить израильтян, покажет время.

Сам Айзенкот о своих планах в случае победы говорит крайне мало и общо, и, возможно, именно благодаря этому он улучшает свои позиции.