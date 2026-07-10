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Экономика

"Гаарец" увольняет 35 сотрудников

Рынок труда
СМИ
время публикации: 10 июля 2026 г., 07:05 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 07:07
"Гаарец" увольняет 35 сотрудников
Olivier Fitoussi /FLASH90

Рабочий комитет издательской группы "Гаарец" уведомил работников о намерении уволить в ближайший месяц 35 сотрудников и сократить еще 5 ставок без увольнений.

Как сообщает "Глобс", будут уволены 19 сотрудников в рамках коллективного трудового соглашения (репортеры, редакторы и фотографы) и 16 сотрудников без трудового соглашения (рекламный отдел и т.д.). Увольнения коснутся также редакции экономического издания The Marker.

Оставшиеся сотрудники получат иммунитет от увольнений до марта 2027 года.

Напомним, что на прошлой неделе издательство разослало работникам письма с предложением об увольнении по собственному желанию на улучшенных условиях.

Экономика
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Газета "Гаарец" предлагает работникам уволиться на улучшенных условиях