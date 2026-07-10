x
10 июля 2026
|
последняя новость: 05:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 05:49
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Найдены тела почти 4000 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

Погибшие
Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 10 июля 2026 г., 05:12 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 05:17
Найдены тела почти 4000 погибших в результате землетрясений в Венесуэле
AP Photo/Ariana Cubillos

Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 24-25 июня, выросло до 3889 человек. Учитывается число найденных тел.

С заявлением выступил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его данным, ранения получили 16740 человек, 17907 жителей остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других учреждениях получили 28836 человек. Власти также сообщили, что помощь оказана 86794 семьям, пострадавшим передано 9603 тонны продовольствия.

Землетрясения начались вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зафиксированы два сильных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились примерно в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. За последующие дни после землетрясения в регионе зарегистрировано более тысячи афтершоков.

По оценке ООН, окончательное число жертв может значительно возрасти и достичь 50000 человек, поскольку десятки тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2026

Президент Венесуэлы утвердила план восстановления, представленный израильскими специалистами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

По просьбе Венесуэлы Израиль расширил оказываемую помощь в ликвидации последствий землетрясения