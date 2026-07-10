CNN: США приостановили удары по Ирану, но готовы возобновить атаки

Вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне дипломатических контактов, однако готовы возобновить атаки в случае необходимости. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников телеканала, американские военные продолжают подготовку к возможным ударам в ближайшее время, но в данный момент Вашингтон "позволяет дипломатии взять инициативу в свои руки". Источники CNN утверждают, что США намеренно чередуют удары и паузы, чтобы оказать давление на Иран, но избежать неконтролируемой эскалации.

По данным телеканала, экипаж авианосца Abraham Lincoln накануне загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры в рамках подготовки к возможным новым атакам.

Американские чиновники заявили CNN, что сообщения иранских государственных СМИ о якобы уже нанесенных этой ночью новых ударах США не соответствуют действительности.

В то же время источники подчеркивают, что ситуация остается динамичной, и удары могут быть возобновлены, если Вашингтон сочтет это необходимым. По их словам, США составляют список целей, используя эту подготовку как дополнительный рычаг давления на Тегеран.

Тем временем Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло утверждения иранских государственных СМИ о том, что проход через Ормузский пролив якобы разрешен только по маршрутам, определяемым Ираном. В CENTCOM заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и отметили, что с начала мая американские силы содействовали безопасному проходу более 800 торговых судов и перевозке 380 миллионов баррелей нефти через этот ключевой международный морской коридор.

Вечером 9 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Помимо прочего обсуждалась тема Ирана. Ранее "Кан-11" сообщал, что Израиль готов атаковать Иран и ждет разрешения Трампа.