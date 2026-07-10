WSJ: Израиль передал США данные о новом иранском плане убийства Трампа

Израиль недавно передал США разведывательную информацию, указывающую на то, что Иран рассматривал новый план убийства президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Авторы публикации: Анат Пелед, Александр Уорд и Марианн Левин.

Информация была передана Вашингтону на фоне обострения отношений между США и Ираном. Она могла повлиять на решения Трампа.

Издание напоминает, что Тегеран уже несколько лет публично угрожает отомстить Трампу за ликвидацию в 2020 году командира спецподразделения "Кудс" "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани. С тех пор "поводов" заметно прибавилось.

Сам Трамп на этой неделе во время саммита NATO в Анкаре упоминал угрозы в свой адрес. Президент говорил: иранцы "хотят убрать лидера США – меня", и что он "есть в каждом их списке". Трамп добавил, что до сих пор ему "немного везло", но это "может не продолжаться долго".