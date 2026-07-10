Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 21-29, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 20-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-30, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-36, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-четверг – без существенных изменений.